Český patent aplikují i ve Spojených státech, například v letištních halách a dalších veřejných prostorech. Na Kladensku nátěr testovali například ve školce ve Vinařicích, v prostoru určeném pro děti s alergiemi, astmatem a oslabenou imunitou. Vyhodnocení po půl roce provozu potvrdilo, že se nemocnost dětí snížila.

Na Kladensku nátěrem opatřili například hotel Astra v Srbech, který aktuálně funguje jako ubytovací zařízení pro agenturní zaměstnance nebo školní kolektivy. „Aniž bychom loni tušili, že bude koronavirus, vyzkoušeli jsme nátěr v pilotním projektu už tehdy v jednom z pokojů, který je tímto hypoalergenní. Mohu vám říci, že je to velmi znát. I když v pokoji host delší čas bydlí, je tam neustále čistý vzduch, jako byste právě vyvětrali. Nátěr zabíjí bacily a zároveň slouží jako čistička vzduchu. Opravdu je to skoro zázrak,“ potvrzuje Božena Matoušková, ředitelka Hotelu Astra.

„Nátěr funguje jako labyrint pórů. Když do něj vstoupí jakýkoliv mikroorganismus, je chycen. Nemá se čím živit a je zcela izolován, takže se nemůže množit. Ve chvíli, kdy zapnete světlo, viru odpálíte „pacičky“ - funkční skupiny a ten je okamžitě deaktivován. Již odpálením první skupiny mu zničíte klíč, kterým může vstupovat do buněk,“ vysvětluje autor vynálezu Jan Procházka.

Dobré zkušenosti přispěly k rozhodnutí opatřit nátěrem i interiéry domova seniorů. „Můžeme tak co nejrychleji zajistit větší bezpečí klientů, kteří se řadí k nejohroženější skupině, a to nejen v souvislosti s koronavirem Samočistící nanonátěr by měl pomoci i s ostatními viry a bakteriemi, ale také s prachem a pylem,“ připomněl náměstek primátora Přemysl Mužík.

Z plochy 2493 metrů, která se nátěru dočká v pěti etapách, tvoří většinu pokoje klientů. Dojde ale i na rehabilitační prostory nebo sesterny.