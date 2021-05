Anonymní hrozbou se od čtvrtka zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Radnice ve městech napříč republikou zavedla potřebná bezpečnostní opatření.

Na Kladensku některé mateřinky vzaly hrozbu natolik vážně, že budovy v pátek zcela uzavřely. Zavřeno zůstalo například v mateřince ve Smečně, v Knovízi, ale i ve Pcherách. Podle ředitelky pcherské školky Lucie Turanové měli zavřeno hlavně kvůli tomu, že na pátek byl hlášen výpadek elektřiny. „Sešlo se to ve stejný termín, tak jsme toho využili a děti zůstaly doma. Nicméně od pondělí jich chodilo 65, což je velký počet a strašně se těšily. Doufáme, že od příštího týdne už bude vše v pořádku,“ dodala ředitelka Turanová.

Všechny oslovené ředitelky se dále shodují v tom, že jejich zařízení policisté navštívili již ve čtvrtek, aby je o hrozbě útokem informovali. Jedinou vadou na kráse bylo, že policie ve čtvrtek krátce po poledni uvalila na citlivou informaci embargo, což bylo poněkud kontraproduktivní.

„Že někdo hrozí školkám, nám sice policie ve čtvrtek včas oznámila, ale zakázala nám, abychom to řekli rodičům. Když se to posléze někteří rodiče dozvěděli až z televize, byla pochopitelně jejich reakce negativní. Nás ve vedoucích funkcích to pak staví do špatného světla a vypadáme s odpuštěním jako hlupáci,“ svěřila se jedna z ředitelek kladenské mateřské školy, která z obavy před postihem ze strany zřizovatele ale odmítla říci své jméno. Jak dodala, není to poprvé, kdy museli nějakou informaci zamlčet. „Pokud je to pro dobro věci a zamezí se šíření paniky, tak to dokážu pochopit. Ale v tomto případě mají přece rodiče právo se rozhodnout, zda dítě do školky poslat nebo ne,“ dodala.

Přesto se nakonec informace mezi rodiči rozšířila včas a na svých sociálních sítích ještě ve čtvrtek rozšířil i Středočeský krajský úřad doporučení, aby rodiče raději ponechali děti v pátek doma.

Některé školky dokonce poslaly vzápětí rodinám informaci o hrozbě hned e-mailem nebo SMS. Neinformovaní rodiče, kterých bylo minimum, našli ceduli až ráno na dveřích, že má školka v pátek zavřeno. Mateřinka ve Smečně též informovala prostřednictvím cedule na vratech, nicméně vedení školky již ve čtvrtek sdělilo rodičům dětí elektronickou cestou a přes sociální sítě o možné hrozbě a že bude v pátek zařízení mimo provoz.

Před těmi, které zůstaly v provozu, vartovali u vchodů strážníci nebo personál školky, kdyby se v okolí dělo něco neobvyklého.

I tam, kde provoz fungoval neomezeně, vesměs dorazilo dětí méně. Shodly se na tom ředitelky v Kladně i Slaném. „Z celkového počtu 101 dětí, přišlo do školky v pátek o 17 dětí méně než ve čtvrtek, a z toho pět rodičů sdělilo, že měli obavy před hrozbou, tak raději ponechají děti doma,“ potvrdila například Vladimíra Důrová z MŠ ve Švýcarské ulici v Kladně.

O několik desítek dětí méně než ve čtvrtek dorazilo i do mateřinky v ulici Cyrila Boudy ve Slaném. „Z celkového počtu 98 dětí, které chodily od pondělí, jsme jich v pátek přijali o padesát méně,“ potvrdila ředitelka MŠ Dagmar Kroutilová. I zde přijali ta nejpřísnější opatření v podobě hlídkujících uklizeček u vchodu školky. Jinde se spolehli na uzamčený vchod a kamerový systém. „Nikoho podezřelého, koho neznáme, si nikdy do školky nepustíme. To platí stále, nejen při hrozbě,“ potvrdila ředitelka MŠ v Moskevské ulici v Kladně Jaroslava Koubková.