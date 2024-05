Snímek vykresluje příběh pětice kolegů z malé továrny, kteří vyhrají v loterii velké peníze. Jak to zamíchá s jejich životními osudy, je námětem hned na osm dílů, které budou moci diváci časem sledovat na platformě Voyo. Více produkce zatím tají.

Jako kulisy filmaři zvolili historické centrum přímo na Masarykově náměstí. Zázemí a stany postavili v areálu technických služeb u hřbitova. Středeční natáčení probíhá do noci, kdy na prodlouženou směnu nastoupili hlavní aktéři i komparz už kolem třetí hodiny odpolední.

Den před tím se natáčelo centru města, a to odpoledne, jak na Masarykově náměstí tak na chodnících, kde byl proveden zábor. A zábor náměstí nepomine ani v dalších dnech, neboť filmaře už v pátek vystřídají ve Slaném Husité a hosté ze spřátelených měst, jelikož v pátek 31. května začínají tradiční dvoudenní Husitské slavnosti, které potrvají až do soboty 1. června do noci.

Kromě Slaného natáčeli filmaři v květnu také v nedalekém Žatci, kde rovněž využili pro seriál kulisy historického centra města a stejně tak postranní ulice.