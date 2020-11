„Původně ministerstvo školství předpokládalo, že návrat dětí se uskuteční nejdříve po dvacátém listopadu. Možná je aktuálním nařízením dost lidí překvapeno, ale pohledu z dětí i rodičů, je to dobře. Rodiče už museli mít domácí výuky nad hlavu. Zda rozvolnění nepřinese i negativní efekt, poznáme,“ předeslal ředitel 2. ZŠ na Komenského náměstí ve Slaném Miroslav Šindler.

Za obecně rozumné rozhodnutí označila návrat prvňáků a druháků do škol ředitelka 2. ZŠ Kladno v ulici Zdeňka Petříka Šárka Vostarková. V případě její školy se jedná o celkem sto dvacet žáků ve čtyřech třídách. „Je potřeba, aby první ročníky měly přímý kontakt s pedagogem,“ dodala ředitelka. Zda nepřišel návrat dětí příliš brzy, hodnotit nechtěla. „Nemohu posoudit rozhodnutí v čase, zda by to třeba ještě týden nevydrželo. Na to nejsem odbornice,“ sdělila.

Stejně jako v jiných školách, i zde zajistí pro školáky vše potřebné, včetně provozu jídelen. „Školní jídelny máme ve škole dvě. Děti rozdělíme na party, aby se mezi sebou nepotkaly a vystřídají se po hodině. Poté se celý prostor vydezinfikuje a vytřeme,“ popsala plán ředitelka.

Ani městské jídelny, kde se střídají nejen školáci, ale i strávníci z ulice, nevidí v rozvolnění problém. „V naší jídelně budeme i nadále zatím ale vařit pouze jedno jídlo. Od středy budeme připravovat okolo 230 obědů. Naše jídelna je velká, takže děti budou sedět u jednoho stolu po čtyřech. Stůl je pro osm lidí, tak budou sedět ob židli. Do jídelny se vejdou v jeden čas zhruba tři třídy,“ potvrdila vedoucí školní jídelny ve Slaném Na Sadech Venuše Snopová.

Prvňáků a druháků, včetně jejich učitelů, zde od středy přibude okolo šedesáti. „Dohady budou možná s cizími strávníky z ulice, kteří si budou muset nosit od teď balené jídlo domů. Věřím však, že i oni situaci pochopí,“ dodala Snopová.