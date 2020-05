Přední český architekt Josef Pleskot a primátor Kladna Dan Jiránek podepsali v pondělí smlouvu na návrh nového Sítenského mostu. Návrh by měl být hotový do konce prázdnin. Sítenský most je dle odborných posudků ve stavu, který je potřeba urychleně řešit. Josef Pleskot připraví architektonicko-technickou studii.

Architekt Josef Pleskot s primátorem Kladna Danem Jiránkem u Sítenského mostu. | Foto: MMK/Karel Pazderka

„Sítenský most je strategickým místem pro dopravu v Kladně, je nezbytné zahájit práce, na oddalování řešení není čas. Tento most tu bude sloužit minimálně dalších sto let a z mého pohledu je velmi důležité, aby na jeho realizaci pracovali ti nejlepší,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.