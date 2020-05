ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

I když už je nálada ve společnosti mnohem veselejší a bezpečnostní opatření polevují, ředitelé domovů nechtějí v žádném případě dopustit, aby se jim situace vymkla z rukou a na zpřísněný režim budou dohlížet i nadále.

„Do našeho domova budou moci vstupovat návštěvy jen po předchozím objednání a v omezeném počtu. Naši klienti jsou stále nejohroženější skupinou a musíme na to pamatovat,“ připomněla Andrea Syblíková, zástupkyně ředitele Domova pro seniory v Kladně. V zařízení v současné době pečují o 120 klientů.

„Od pondělí povolíme návštěvy, ale pouze na dvě hodiny denně. Než někdo vstoupí do budovy, musí se na recepci prokázat, že se jedná o předem objednanou osobou a každému změříme teplotu. Do budovy nechceme pouštět více jak dvacet lidí denně. Příbuzní budou mít přístup na pokoje v rouškách a po návštěvě pokoj vydezinfikujeme,“ dodala Syblíková. V případě slunečného počasí budou návštěvy s mobilními klienty směřovat na zahradu. Seniorům postupně povolí také vycházky do sousedního přírodního sportovního areálu Sletiště.

Kromě návštěv se v tomto kladenském zařízení snaží zajistit lidem také volnočasové aktivity. „Obyvatelé našeho domova netrpí ani tak myšlenkami na covid, jako steskem, takže vymýšlíme, co je možné,“ dodala. Obrovskou radost tak zažili senioři z domova tento týden v pondělí, kdy mezi na ně na zahradu zavítal zpěvák Michal David a hokejový útočník Jaromír Jágr „Za normálních okolností bychom si nemohli takovou akci finančně dovolit, ale díky tomu, že Michal David dělá koncerty v nouzovém stavu jako charitu, bylo to skvělé. Klienti byli nadšení. Užívali si ho z balkonů i pod pergolou. A pozdravit přišel naše klienty i Jaromír Jágr. Oběma patří velký dík, “ dodala Andrea Syblíková.

Návštěvy začnou od příštího týdne pouštět i do dalších zařízení pro seniory v okrese. Rovněž do Penzionu Na Sadech ve Slaném, kde už nákazu covidem zažili (onemocnělo zde celkem sedm klientů, někteří byli hospitalizováni, přičemž jedna žena nákaze podlehla), budou ovšem velmi bedliví k tomu, kdo se v zařízení pohybuje.

„Vzhledem k tomu, že se v našem případě nejedná o pobytovou sociální službu, lidé zde bydlí v domácnostech a pečovatelky tu jsou pouze v pracovní době od 7 do 19 hodin, co se děje mimo naši pracovní dobu, nedokážeme ovlivnit. Spoléháme na to, že pracujeme s dospělými lidmi, kteří si již prošli nepříjemnou zkušeností, když se octli v karanténě. Doufáme, že jsou zodpovědní vůči sobě a svému zdraví a zdraví nás všech,“ zdůrazňuje Marcela Rezlerová, vedoucí slánského penzionu a dodala: „Všem opakuji, návštěvy ano, ale přemýšlejte, koho si do bytu zvete! Nezvěte si celou rodinu! Pokud můžete, pozvěte návštěvu do parku,“ uzavřela.

I zde platí při vstupu do budovy dezinfikovat si ruce, vstupovat pouze v roušce a nikde se neshlukovat ve společných prostorách.

Ještě přísnější režim zavedou v Domově pro seniory se zvláštním režimem ve Slaném, kde žije bezmála stovka klientů a velký počet z nich je upoutaný na lůžko. "Je mi jasné, že klienti už návštěvu potřebují, ale osobně z toho velkou radost nemám, že k nám budou přicházet osoby z venčí. Nákaza stále hrozí a pro naše zařízení by její zavlečení byla katastrofa. Návštěvy u lůžka povolíme proto vždy jen omezeně po předchozím objednání a vždy jen na půl hodiny. Tímto upozorňuji zejména návštěvníky z daleka, aby nejezdili bez ohlášení předem, nemohli bychom je dovnitř pustit. Všechny příbuzné jsem o situaci předem informoval elektronicky a nebo mobilem," potvrzuje Zdeněk Syblík, ředitel Domova Slaný se zvlášním režimem.

Pod jeho vedením funguje i sousední Domov U rybníčka v Žižicích. Stejně jako ve Slaném zde mají klienti možnost vodit si návštěvy také na zahradu. V případě nepřízně počasí je zde vybudován nově i zahradní prosklený altán.