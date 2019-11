„Chápu učitele, že bojují za finanční ohodnocení, ale nám to zkomplikovalo situaci. Osmiletou dceru jsme neměli kam dát. Volno jsem si vzít nemohla, zůstal tedy doma manžel,“ řekla maminka druhačky ze 1. Základní školy v Amálské ulici v Kladně. Jejich škola byla navíc patrně jediná v okrese, kde se dveře zavřely docela. „Jsme dobrý kolektiv, který drží při sobě, tak jsme se shodli, že školu uzavřeme. Jinak by se protest minul účinkem,“ vysvětluje Libuše Amálie Holá, ředitelka ZŠ v Amálské ulici.

Do stávky šla v Kladně hromadně i 6. ZŠ a MŠ v Doberské ulici. Učitelé se přesto sešli v plném počtu ve sborovně, kde si kromě hovorů o stávce udělali pedagogickou radu. Do práce dorazily také kuchařky, ale nevařilo se. Oběd si kantoři donesli vlastní. „Jsme nespokojeni s tím, že vláda neplní sliby. Naši učitelé pracují na sto procent a jsou velmi podhodnoceni,“ zdůraznila Ivana Bešťáková, ředitelka ZŠ a MŠ v Doberské ulici. „Pokud chceme mít i nadále kvalitní aprobované pedagogy, musíme je zaplatit, aby ze školství neodcházeli. Jestli má mít naše země dobré soudce a doktory, musíme mít i kvalitní vzdělávání,“ zdůraznila ředitelka.

Její kolegyně upozorňují dále na případy, kdy učitel platí hypotéku a musí mít proto vedlejší pracovní poměr. „Je škoda kvalitního učitele ve chvíli, kdy si najde lépe placené místo vedoucího prodejny. I to se stává,“ potvrzuje další z učitelek, která s kolegy bojuje, mimo jiné, za navrácení prestiže kantorskému povolání.

Ne všichni učitelé jsou ale v názoru jednotní. I na školách, kde stávkovali, se našli jedinci s odlišným pohledem na věc, kteří si ve středu plnili si své pracovní povinnosti „K protestu jsem se nepřipojila ani formálně. Tentokrát s kolegyněmi nesouhlasím. Myslím si, že opravdu není důvod ke stávce, protože jsme v poslední době dostali přidáno. Před pěti i deseti lety, kdy jsme měli stávkovat, se nic nedělo a odbory nebyly aktivní. To bych bývala stávkovala,“ říká učitelka Vladimíra Hauptmannová z Obchodní akademie ve Slaném. Názorově se shoduje se zástupkyní ředitelky školy Lenkou Rohanovou také v tom, že jsou i další povolání, kde by si více peněz zasloužili, ať už jsou to lékaři v nemocnicích nebo různé pečující profese. „A ti obyčejně ani stávkovat nemohou, protože pacienti se bez nich neobejdou,“ uzavírá Rohanová.