Jak potvrdila ve čtvrtek 16. května starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková, společně se zastupiteli a ředitelem školy našli řešení problému letošní nedostačující kapacity. „Škola provede taková opatření, abychom mohli uspokojit všechny spádové děti, které byly letos u zápisu, včetně těch, které při losování skončily pod čarou (za předpokladu, že si včas podají odvolání). Bude k tomu potřeba, aby nám Kraj, hygiena a Ministerstvo školství povolili mimořádné navýšení kapacity, ale mělo by to vyjít,“ ujišťuje starostka.

Přestože někteří rodiče i nadále vedení města viní, že se pokouší situaci zachránit až po velkém humbuku na poslední chvíli, skutečností zůstává, že s převisem dětí zahýbala nejen „zápisová turistika“, smlouvy s okolními spádovými obcemi, ale také uprchlíci z Ukrajiny, kterých je ve městě hlášena více než stovka. Jak zmínila starostka už v první reportáži, na to, že se Buštěhrad rozrůstá a mládne, jsou připraveni řadu let a i kvůli tomu byla škola před časem rozšířena na současnou kapacitu 570 dětí a ani to aktuálně nestačí.

„Co se týká zápisové turistiky, kdy rodiče žijící v jiném městě účelově zapisují své děti do naší školy, nastavíme přísnější kritéria. Předpokládáme, že se budou tito rodiče odvolávat, že je to diskriminační, a proto s napětím očekáváme, jak dopadne soudní spor o „zápisové turistice“ ve škole v pražských Dejvicích. Mohl by to být důležitý precedens a v případě, že oni uspějí, jsme připraveni se i my soudit,“ potvrdila starostka.

Dětí z okolních spádových vesnic budou na základě smluv ještě v nadcházejícím školním roce do buštěhradské základky přijaty, dále už pak ale smlouvy podle starostky Javorčekové prodlouženy s vesnicemi nebudou. „V případě, že nápor dětí v dalších letech opadne, rádi smlouvy časem s okolími obcemi obnovíme. Děti z Lidic nebo Makotřas dojíždějí do škol tak jako tak a je pochopitelné, že našim rodičům, kteří bydlí nedaleko školy se to nemůže líbit,“ dodala.

Vstřícný krok vítají i rodiče a věří, že se situaci podaří zklidnit. „Naši mladí bydlí v Buštěhradu, takže i oni trnuli, zda se naše vnouče do základky dostane, když už starší místní školu navštěvuje. Velice se jim ulevilo, když se po losování budoucí prvňáček ocitl těsně nad čarou a proto chápu, jak je rodičům, kteří takové štěstí neměli,“ řekl Ivan Kratochvíl ze Slaného.