„Laskavý, upřímný a vždy profesionální. Takový byl pan David. Téměř z každé spolupráce s ním jsem si něco odnesl. Skoro každá konverzace s ním byla velkou lekcí do mého života mladého, dnes pětadvacetiletého, člověka. Mnohokrát za to děkuji. Lidé, jako byl on, by tu měli zůstávat navěky,“ nechal se slyšet bývalý redaktor, dnes vedoucí servisně-komunitního centra Deníku pro Prahu a střední Čechy, Jan Brabec.