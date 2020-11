Zde vám přinášíme nejzásadnější změny:

Linka 609 Kladno OAZA – Vinařice – autobusové nádraží Slaný nově pojede přes zastávky Šultysova a Palackého, už ale nebude obsluhovat sídliště, tedy zastávky Rabasova, Arbesova a okolí. Končit přitom bude už na slánském autobusovém nádraží.



Na slánské sídliště zamíří prodloužená linka 324 Praha, Zličín – Kladno – Smečno – Slaný, Arbesova, která na území města nahradí právě linku 609. Zároveň zajistí rychlejší spojení mezi Slaným a Kladnem.

Do slánské zastávky V Ráji už nebude jezdit linka 593 kterou nahradí prodloužená linka 592 Slaný, V Ráji – Klobuky – Panenský Týnec.



Do zastávky Masarykovo náměstí ve Slaném bude zajíždět pouze linka 592, ovšem v četnějším rozsahu.

Do Trpoměch bude nově zajíždět linka 389 Praha, Nádraží Veleslavín – Slaný – Louny, Luna. Linky 588 a 589 už do obce jezdit nebudou.



Do Lotouše už nezamíří spoje linky 389, ale začne tam zajíždět linka 588, Slaný, autobusové nádraží – Srbeč – Milý, Bor.

Pro linky 324, 388, 586 a 587 je nově zřízena zastávka U Stadionu, pouze ve směru Studeněves/Arbesova.