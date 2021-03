Ve Středočeských vodárnách se testují sami zaměstnanci před nástupem do práce už druhý měsíc. Jak připomněl provozní ředitel Pavel Pobříslo, nechtěl už krizový štáb společnosti dále čekat, až podobný krok nařídí stát. „My jsme odpovědní za nejcennější životně důležitý zdroj, za vodu,“ poznamenal.

Testování probíhá druhý měsíc také ve firmě Linet ve Slaném, která dodává zdravotnická lůžka do celého světa. Tamní zaměstnanci už mají za sebou čtvrté kolo. „Nově se bude na covid-19 testovat nejen v úterý, ale také každý pátek. Zaměstnanci tak budou mít jistotu, že si nákazu neodnesou domů na víkend,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Linet Tomáš Kolář a dodal, že nestačí jen rozdávat lidem respirátory, měřit teplotu, dezinfikovat společné prostory a dělat další opatření. „Ukazuje se, že klíčovým řešením pro bezpečné pracovní prostředí je právě pravidelné testování. Do Linetu nesmí vstoupit nikdo bez negativního testu,“ zdůraznil Kolář.

Efekt je obrovský. Zatímco v prvním kole testování byly v Linetu nakažených desítky, v minulém týdnu se tento počet snížil už jen na několik zaměstnanců. „Další vhodnou doplňující metodou, jak umožnit zaměstnancům testování mimo plánované dny, je i samotestování,“ dodala personální ředitelka Linetu Vladimíra Michnová.

Počínaje dneškem se v rámci nařízení vlády budou povinně testovat také zaměstnanci přepravní společnosti Dachser v Kladně, kterých je přes dvě stě. „Začínáme ve středu, aby do týdne byli otestováni všichni zaměstnanci společnosti, kteří nepracují v režimu home office. Testování budou provádět externí zdravotnická zařízení přímo v prostorách firmy, ve speciálně vyhrazených místnostech. Testovat budeme neinvazivními antigenními testy a v případě pozitivity bude hned na místě možné provést i PCR test. Kromě toho máme k dispozici i samotestovací sady,“ potvrdil generální ředitel společnosti Jan Pihar.

Testování začíná i v Sochorové válcovně Kladno, která je součástí Třineckých železáren. V kontaktu na pracovišti jsou tam denně stovky lidí. „Naše pracovníky, kterých je celkem přes sedm tisíc, testujeme v případě rizikového kontaktu už od prosince například v závodním zařízení na Moravě. Nyní i pro Kladno připravujeme logistiku testování i mimo zdravotnické zařízení. Objednáváme zejména samotestovací sady a připravujeme testování zaměstnanců uvnitř areálu externím dodavatelem,“ uvedla mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel Petra Macková Jurásková a doplnila, že by do 12. března měli být všichni zaměstnanci otestovaní, dále by pak pokračovaly testy v týdenních intervalech.

Také ve strojírenském podniku F.X. Meiller ve Slaném, kde až tisíc lidí vyrábí korby pro nákladní vozidla, připravují testování. „Začneme v pondělí 8. března. Testování bude probíhat dvakrát týdně na dvou místech v našem areálu. Provádět je budou proškolení zdravotníci. Týkat se bude všech našich zaměstnanců,“ sdělila personální ředitelka firmy Ludmila Fatková.

Ani v potravinářských provozech nezůstávají pozadu. To se týká například pekáren La Lorraine v Kladně, kde pracuje na 700 zaměstnanců. „Testování v areálu pekáren bude zajišťovat najatá externí zdravotnická firma, odkud testovaní zaměstnanci následně hned nastoupí zpět na pracoviště nebo budou odesláni na PCR test do odběrového místa zde v Kladně pro definitivní stanovení výsledku. V rámci společenské odpovědnosti firmy jsme se pro testování zaměstnanců antigenními testy rozhodli ještě dříve, než to bylo vládou vyhlášené jako povinnost. Tato zkušenost bude cenná i pro případné očkování zaměstnanců, o kterém přímo v areálu společnosti také uvažujeme,“ řekl Petr Šťastný, manažer bezpečnosti pekáren La Lorraine.