Podle majitele farmy Karla Dryáka to už některé ženy na farmě znají, jelikož zde v minulosti pracovaly. Jiné jsou zde nové, stejně jako jejich děti. „Naši pracovníci z Ukrajiny mě prosili o pomoc, zda bych přijal také jejich příbuzné, včetně dětí, kteří prchají z války. Tak jim přece neřeknu ne,” řekl Dryák.

To, že se o azyl pro uprchlíky majitel farmy aktivně stará od prvních dnů válečného konfliktu na Ukrajině, potvrzuje i vedoucí na farmě František Chodora. „Od první chvíle pracoval na tom, aby se nám podařilo dostat do Vítova kromě žen také děti zaměstnanců, kteří u nás dlouhodobě pracují na povolení. Často o jejich děti na Ukrajině pečovaly třeba babičky. Tam je to běžné, když někdo pracuje v zahraničí. Nyní jsou tu společně už se svými maminkami a dalšími členy rodiny,” uvedl vedoucí a dodal, že celkem mají pro nově příchozí zajištěny troje ubytovací prostory. „Některé jsou zatím jen provizorní, ale snaží se vše narychlo dotvořit,“ doplnil.

V jedné z ubytoven mají kapacitu pro sto padesát lidí, v další je padesát lůžek a pro děti připraví ještě okolo třicítky lůžek. „Jednáme také s úřady a odborem Dítě v tísni a zajišťujeme vše potřebné, aby u nás mohly děti i s maminkami setrvat. Následným krokem bude zajistit pro děti vzdělávání a zařazení do školních kolektivů. Maminky se už rovnou zapojily do práce. Nyní provádíme například jarní práce v sadech,” dodal Dryák.