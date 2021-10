„Nově navržené stromy jsou situovány na místa, kde budou pohledově a funkčně tvořit celek se stávajícími stromy. Cílem je doplnění dřevin do obvodových kulis, dosadbami stabilizovat stávající dřeviny v centrální části a zároveň zachovat několik volných, slunných ploch společně s volně rostoucími bylinami,“ uzavřela Kateřina Přibylová.

„Kácení by ale již mělo být u konce a vše nahradíme novou výsadbou a navíc pro tuto oblast vhodnějšími stromy a zelení,“ potvrdila Kateřina Přibylová z tiskového odboru kladenského magistrátu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.