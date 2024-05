Oblastní nemocnice Kladno u příležitosti Mezinárodního dne sester ocenila práci zdravotních sester a dalšího nelékařského zdravotnického personálu. Předseda představenstva ON Kladno Jaromír Bureš se společně s hlavní sestrou Lucií Lidickou v pondělí 13. května setkali v nemocničním klubu s vrchními sestrami jednotlivých oddělení.

Sestřičky kladenské nemocnice obdržely u příležitosti svého svátku od vedení květiny a přáníčka. | Foto: Oblastní nemocnice Kladno

„U příležitosti Mezinárodního dne sester mi dovolte, abych všem sestřičkám, ošetřovatelkám, sanitářkám, ale i laborantům, zkrátka všem, kteří se podílejí na péči o pacienty, poděkoval za odváděnou práci pro naší kladenskou nemocnici,“ uvedl Jaromír Bureš. „Velmi dobře si uvědomuji, jak je tato práce v mnoha aspektech stále náročnější, a přitom nikdy nekončící. Máte můj upřímný obdiv,“ poznamenal.

S poděkováním se přidala i Lucie Lidická. „Vaší práce si skutečně vážíme. Předejte naše upřímné poděkování všem vašim kolegyním a kolegům na jednotlivých odděleních,“ poznamenala na setkání hlavní sestra ON Kladno. „Přála bych si, aby se nám podařilo co nejdříve doplnit náš sesterský tým na těch odděleních, kde je to nejvíce potřebné,“ doplnila.

Vrchní sestry převzaly od Jaromíra Bureše květiny. "Další květiny pak obdržely sloužící sestry na odděleních. Všem je pak určené písemné přáníčko, které vrchní sestřičky předají na odděleních kolegyním a kolegům," uvedl mluvčí kladenské nemocnice Zbyněk Boublík.

Květiny a přáníčka pro nelékařský zdravotnický personál kladenské nemocnice.Zdroj: Oblastní nemocnice Kladno