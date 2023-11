Nezastírá, že 325 výpovědí přesčasů, evidovaných k 15. listopadu, má na nemocnice Středočeského kraje výrazný dopad: je to něco přes třetinu z celkového počtu lékařů, kteří přesčasy dosud slouží. Nemocnice se s tím však dokázaly vypořádat tak – pokud použijeme dopravní terminologii – aby pacienti nebyli ohroženi, ale případně pouze omezeni. „Mají zpracovány plány, aby díky organizačním opatřením nedošlo k omezení akutní péče. Dochází například k úpravám směnného provozu,“ konstatoval Pavlík.

Nestane se tedy, že by nemocnice musely odmítat lidi potřebující akutní pomoc a tito pacienti by byli přesměrováváni na jiná pracoviště. Přinejmenším prozatím; pro případ, že by protest byl dlouhodobější či se rozšířil jeho rozsah, se zvažují rozmanitá řešení.