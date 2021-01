Nemocnice ve Slaném se potýká s velkým počtem infikovaného personálu. Zařízení je na hranici svých možností. Podle starosty města Martina Hrabánka vypomáhá ve Slaném už i armáda v počtu šesti vojáků a do administrativy se zapojili pracovníci městského úřadu.

Nemocnice Slaný v době koronaviru. | Foto: Jiří Skála

Jak potvrdil ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček, počty zdravotníků velmi prořídly. Onemocnělo již 35 % personálu z interního oddělení, na ortopedii chybí polovina lékařů a na chirurgii skolil covid zhruba 20 % lékařů. „Akutní operace jsme zatím nezastavili, ale provádíme už jen naprosto nezbytné výkony. Uzavření nemocnice si zatím nechceme připustit, ale pokud by personál onemocněl v takovém procentu, že by se nedaly postavit služby, nic jiného by nám nezbylo,“ upozornil ředitel.