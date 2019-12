Urgentní příjem bude situován v přízemí budovy B. Součástí Urgentního příjmu bude interní a chirurgická ambulance, pozorovací lůžka a ordinace pohotovosti pro dospělé, která se přemístí ze současného umístění v prostoru nemocniční vrátnice.

Kladenský deník položil v souvislosti s touto novinkou řediteli Nemocnice Slaný Štepánu Votočkovi několik otázek.

Jak dlouho jste o vytvoření urgentu uvažovali?

O vybudování Urgentního příjmu uvažovalo již minulé vedení nemocnice, nicméně hlavní překážkou byla dosud nerentabilita jeho provozu. To se změnilo letos vzniklou koncepcí Ministerstva zdravotnictví, které se po dohodě se zdravotními pojišťovnami rozhodlo finančně podpořit Urgentní příjmy přidělením provozní dotace a příslibem nasmlouvání a hrazení příslušných kódů. Hlavním záměrem této koncepce, s níž se ztotožňujeme, je usnadnění odbavování záchranek a zabránění situací, kdy některé nemocnice odmítají pacienty přivezené záchrankou převzít. Zde musím podotknout, že slánská nemocnice mezi ně nepatří a jak pro středočeskou, tak pro ústeckou záchranku je proto vyhledávaným cílovým místem.

Jak náročné na finance a prostor bylo vytvoření urgentu?

Urgentní příjem, který jsme nyní vybudovali, se nachází v již stojících prostorech budovy B, jednalo se tedy jen o menší stavební úpravy, které jsme hradili z provozních peněz. V roce 2020 ale chceme navázat vybudováním velké čekárny, která vznikne zastřešením atria ve vnitrobloku, a zde máme přislíbenu finanční pomoc od zřizovatele - města Slaný.

Jaké výhody přinese urgent pacientům?

Budou-li pacienti v rámci ambulantního vyšetření či příjmové procedury potřebovat vyšetřit lékaři různých profesí, nebudou muset cestovat po nemocnici, ale vše se odehraje na jednom místě. Stejně tak pacienti, kteří dorazí na pohotovost, budou moci být konzultováni s internistou či chirurgem bez nutnosti přecházení do jiné budovy, jak tomu bylo dosud.

Kolik se zde bude nacházet pozorovacích lůžek?

Pro začátek počítáme se čtyřmi pozorovacími lůžky opatřenými monitory.

Budou zde vytvořena i lůžka například i pro osoby pod vlivem alkoholu?

Pozorovací lůžka mohou být využívána i k tomuto účelu.

Výhledově by měla být v areálu nemocnice postavena nová budova pro záchrannou službu a stejně tak nový centrální příjem. V jaké fázi jsou jednání o této výstavbě a z jakého zdroje by mohla být financována?

Vybudovat v areálu nemocnice nové stanoviště záchranné služby je záměrem Středočeského kraje, nemocnice poskytne pouze prostor k jejímu vybudování. Projekt bude, dojde-li na něj, financován z krajského rozpočtu. Nový centrální, resp. urgentní příjem, který v budoucnu nahradí ten, který nyní uvádíme v provoz, by měl být financován z větší části z evropské dotace, kterou bude rozdělovat Ministerstvo zdravotnictví v letech 2021 - 2026. Na Urgentní příjem 2. typu, mezi něž patří i náš, je přislíbena alokace 20 - 30 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o příslib, počítáme i s variantou, že nám současný Urgentní příjem bude sloužit několik let.