U menších vesnic záměna názvu nepřekvapí. Co je ale s podivem, že největší středočeské sedmdesátitisícové město Kladno si často pletou úřady s maličkou obcí Kladno u Hlinska, kde žije okolo 250 obyvatel.

Jak potvrzuje starosta východočeského Kladna, do jejich datové schránky míří pošta určená středočeskému Kladnu i dvakrát týdně. „Dnes je to zdarma, ale dříve jsme za to museli platit. Přeposílání zásilek nás stojí čas a námahu. Je to pro mě celkem nepochopitelné, ale skutečně se to děje soustavně,“ potvrzuje Jaroslav Drahoš, starosta Kladna ve východních Čechách. Podle jeho slov se přitom jedná vesměs výhradně o úřední poštu, od policie, atd., ať už jde o exekuce nebo pokuty. Než byly datové schránky, chodily do jejich vesnice i dopisy.

I když by se mohlo zdát, že Kladno s malým Kladnem má společný pouze název, paralel je zde hned několik. První zmínky o obou obcích pocházejí ze 14. století. Stejně jako ve velkém Kladně, i v tom malém, jsou dodnes pozůstatky dávné důlní činnosti. Podobně jako Kladnem středočeským ani tím východočeským neprotéká žádná řeka, pouze potok. V malém Kladně nese název Dolský.

Pochází odtud i bývalý hokejový obránce Petr Mudroch (41), odchovanec pardubického hokeje, který svého času hrál za středočeské Kladno. „S partou jezdíme každý rok na kole. Před čtyřmi lety jsme se z recese rozjeli z Kladna do Kladna. Usídlili jsme se v tamní hospodě, kde jsme se seznámili právě tatínkem hokejisty Mudrocha. Nebyli jsme první kladenskou návštěvou. Na nástěnce měli i kladenskou hokejovou šálu i vzkaz od kladenských potapěčů. My jsme tam nechali tričko s Poldinkou,“ vzpomíná Kladeňák František Dykast.

Jak potvrzuje starosta Kladna Drahoš, před časem navštívili Kladeňáci jejich východočeskou obec i s projektem Kladno-Záporno. „Dokonce tu měl u nás chalupu jeden Kladeňák, pan Čáp, jezdil sem ale málo a chaloupka už byla dosti zchátralá. Spíše se pak stala ostudou obce, takže ji pan Čáp posléze prodal a následný majitel ji brzy zboural,“ dodal starosta.

A v neposlední řadě, dopadli v malém Kladně v devadesátých letech po revoluci jako v tom velkém, když skončily velké národní podniky. Podobný osud jako Poldováky stihl i tisíce zaměstnanců dnes již neexistujícího podniku Elektro Praga Hlinsko, který se proslavil značkou ETA. Ta je dnes v rukou zahraničního investora.