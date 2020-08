Setkání v pracovně předsedy Radka Vondráčka bylo velmi přátelské – pan Ulrich mu mimo jiné zazpíval několik úryvků ze svých autorských písní, kterých složil celkem 51.

Od svých devatenácti let až do současnosti je neúnavným organizátorem kulturních akcí, představení, happeningů, koncertů, sjezdů rodáků. Mimo jiné založil a vedl také kino, v příštím roce oslaví divadelní společnost v Pozdni pod jeho vedením 70 let činné existence. Kromě toho vedl dlouhé roky v podniku Bateria Slaný pěvecký soubor. To vše dělal celý život bez nároků na honorář, stejně jako když pomáhal radou a vahou své osobnosti při osvětě v době korona krize.

Předseda sněmovny se také setkal se svým jmenovcem – místostarostou Královského města Slaný Radkem Vondráčkem, dcerou pana Ulricha Soňou Jůnovou a iniciátory ocenění – historikem Václavem Valeriánem Kýzlem a poslancem Standou Berkovcem.

Poté pan Ulrich s delegací absolvovali krátkou prohlídku jednací síně a neoficiální přátelské přijetí na sekretariátu volebního výboru.