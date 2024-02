V pátek 9. února mohou řidiči na hlídky hlídky narazit v ulici Vašíčkova v úseku Brjanská x V. Nezvala u Základní školy, a to od 7:15 do 8 hodin. Od 8:15 do 9:15 pak v ulici Sportovců v úseku ulice Havlíčkova a Podrázského.

V neděli 11. února budou od 10 do 11 hodin strážníci měřit rychlost v ulici Smečenská v úseku od čerpací stanice k č.p. 701. Odpoledne, od 13 do 14 hodin, pak v ulici Rakovnická v úseku ulice V. Zítka x Tolstého.

Další týden, v úterý 13. února, by měli řidiči zpomalit v Dubí. Od 7:15 do 8:15 budou strážníci měřit ve Vrapické v úseku ulic K. Dudy a J. Charváta. Od 8:30 do 9:30 pak v Buštěhradské v úseku V. Maršnera – Buštěhradská č.p. 246.

Dodržování rychlosti budou strážníci hlídat také v neděli 18. února. Od 10 do 11 hodin to bude ve Švermově v ulici 28. října, od 11:15 do 12:15 pak v ulici Sportovců.

V úterý 20. února bude městská policie měřit hned na třech místech. Od 7:15 do 8:15 to bude ulice C. Boudy v úseku P. Bezruče x J. Čapka, od 8:30 do 9:30 J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka a od 14 do 15 hodin ČSA Vítězná u mostu nad železniční tratí.

Ve čtvrtek 22. února to bude od 7:15 do 8:15 ulice J. Kociána v úseku ul. Smetanova x J. Čapka a od 8:30 do 9:30 ulice Ke Stadionu v úseku Fibichova x P. Bezruče.

V sobotu 27. února pak na strážníky mohou řidiči narazit opět u ČSA v úseku most nad železniční tratí x ul. Vančurova a to od 7:15 do 8:15. Odpoledne, od 13 do 14 hodin, pak budou strážníci měřit v ulici Unhošťská v úseku Pražská x Americká.

Poslední únorový den bude městská policie měřit rychlost na třech místech ve Švermově. Od 7:15 do 8:15 to bude ulice Velvarská u Základní školy, od 13:30 do 14:30 ulice 28. října v úseku J. Seiferta x Velvarská a od 14:45 do 15:30 ulice 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná.

