I pro některé další oslovené občany je počínání dělníků zcela nepochopitelné i to, proč významně poškodili kořeny dvou dvacetiletých lip uprostřed návsi. „Jestli to dělá někdo jenom proto, že je to součástí zakázky, je to trestuhodné,“ dodal další oslovený důchodce a doplnil, že ani křižovatka není podle jeho soudu ideálně vytvořená, aby zde proti sobě vyhnula dvě nákladní auta nebo autobusy. "Na silnici jsou velké louže a to to jen nedávno dodělali. Určitě je to špatně odvedená práce," soudí senior.

Na Kladensku lámal vichr stromy, poškodil elektrické vedení a trhal i střechy

Kladenský deník se na názor k právě probíhající rekonstrukci návsi zeptal i starosty Hořešovic Stanislava Štrose. Ve vedení obce je čtvrté volební období a z kritiky místních je přinejmenším rozpačitý. Na druhé straně ve vsi, kde trvale žije okolo 260 obyvatel, jsou nejen kritici, ale lidé, kterým revitalizace návsi zcela lhostejná.

„S křižovatkou, která byla před rekonstrukcí naprosto nepřehledná, jsme se trápili dost dlouhou dobu. Vše následně odsouhlasili úředníci i policie. Nevidím v tom problém,“ sdělil starosta Štros a dodal, že osobně má také výhrady k některým povrchům silnice, které prováděla společnost AVE, kde se kvůli tomu tvoří obrovské kaluže. „To jsme reklamovali a bude se předělávat,“ potvrzuje starosta.

V Hořešovicích budují novou náves, místní ale nadšením zrovna neoplývají, kritika míří z mnoha stran.Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

Dílo není dokončené

Co se týká kritizovaných chodníků ze žulových kostek, i na to má starosta odpověď. „Někde jsou kostky položené rovně, jinde do oblouku. Jsem stavař s pětačtyřicetiletou praxí a nevím, proč by to mělo někomu vadit. Co se týká svažitého ukončení chodníku u pomníku, je to v místě, kde bude přechod pro chodce, takže vše musí být bezbariérové. Dlažba na chodnících ještě není zvibrovaná, ani zasypaná, protože dosud na to nebyly klimatické podmínky. Určitě proto není vhodné kritizovat něco před ukončením díla. Přijeďte se podívat, až bude hotovo," argumentuje starosta Hořešovic.

Svateb bylo vloni víc než rozvodů. Kladeňáci uzavřeli sňatek třeba i v Keni

Ještě více než dláždění, které je teprve v realizaci, některým místním vadí, že novým chodníků musí ustoupit na návsi dvě dvacetileté lípy. „Lípy jsou špatné, nejsou zapěstěné, navíc stojí v místě, kde musí vzniknout od přechodu nový chodník, který povede k hospodě a ke staré škole,“ vysvětluje starosta a hájí postup tím, že obec se postarala o výsadbu 250 nových stromů v lokalitě na Vačku, na což použila 3,5 milionovou dotaci a další výsadba zeleně bude následovat podél chodníků ve směru na Bílichov,“ uzavřel starosta Stanislav Štros.