/FOTOGALERIE/ Nově zavedená covid opatření, která od platí od pondělí v restauracích a hospodách, přijímají jejich majitelé a provozovatelé vcelku bez problémů. Kladenský deník provedl sondu hned do několika podniků v Kladně a okolí. Kam lidé docházejí pravidelně na obědy nebo na pivo, byli na prokázání vlastní bezinfekčnosti připraveni a prakticky to nikoho nepřekvapilo.

Nová opatření přijímají hosté restaurací vcelku s pokorou, někteří už ale nepřijdou. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

První návštěvu jsme provedli ve smečenské Restauraci U Pilařů sídlící roky v tamní sokolovně. Už při vstupu upozorní příchozího cedule, že bez potvrzením o bezinfekčnosti do podniku nikdo vstupovat nesmí. Aniž by spolumajitelka Jitka Pilařová tušila, že se jedná o novináře, požádala mě hned u výčepu o potvrzení mojí bezinfekčnosti. Prokázala jsem se prostřednictvím mobilní aplikace a stejně tak i další hosté, kteří dorazili po mně. „Všichni lidé, kteří dnes přišli, nám ukázali ochotně Tečku v mobilu, průkazku nebo jiné potvrzení. Žádný problém jsme neřešili. Pro ty, kteří by neměli s sebou nic, jsme nakoupili sadu testů. Ale zatím to nebylo potřeba,“ řekl v pondělí hodinu po poledni hostinský Pavel Pilař.