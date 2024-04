„Nejde o žádnou ekologickou katastrofu. U rybníka jsme provedli kontrolu v pondělí 15. dubna v poledne společně s místostarostou Pavlem Rubíkem. Veřejnost proto můžeme ujistit, že jsme na hladině sice zaznamenali leklé ryby, zhruba okolo deseti kusů, nicméně se jedná o běžný stav, který se vyskytuje po zimě. Co se týká znečištění vodní hladiny, ve vodě je napadaný pyl z okolních stromů a stejně tak jehnědy. Nejsou to žádné cizorodé nebo chemické látky. Rybáře už jsem v pondělí vyrozuměla, aby se postarali o úklid leklých ryb. O spadané dřevo a ulámané větve, které se povalují u panelové cesty, se postará město,“ potvrdila vedoucí odboru Životního prostředí Městského úřadu ve Slaném Dagmar Zusková.

Vysvětlení připojil i rybářský hospodář Tomáš Holec za místní organizaci Českého rybářského svazu ve Slaném. „Úklid některých padlých ryb jsme sami provedli už o víkendu a pokračovat budeme i v dalších dnech. Veřejnost můžeme ujistit, že se nejedná o žádný mimořádný jev. Některé kusy ryb zkrátka zimu nepřežijí a zůstanou u dna. I tím, že se mimořádně oteplilo, vyplavaly postupně na hladinu. Takže zbytek odstraníme ještě i následovně. Stejně jako pytle okolo rybníka, které odvážejí technické služby průběžně, když se naplní. Je to i o ukázněnosti lidí, kteří chodí okolo, aby vhazovali odpadky právě do těchto umístěných pytlů,“ potvrdil rybářský hospodář.

Podle jeho slov je situace v Novasu lepší, než byla v předchozích letech. Vody je dost i díky prosincovému sněhu a následným zimním dešťům. V Novasu je podle rybářů okolo dvou tun násady, která je určena k rybolovu. „Na sociálních sítích lidé šíří spoustu nesmyslů. V pondělí v noci byl silný vítr, takže některé padlé kusy a všechno spadané do vody, nafoukal ke hrázi. Z našeho pohledu by mělo být vše v pořádku. Nicméně budeme situaci i nadále sledovat,“ dodal Holec.

Podle jeho slov jim aktuálně nepůsobí problémy ani poddimenzovaná čistírna odpadních vod nad dalším, jimi spravovaným, rybníkem Tesla ve Studeněvsi. „Zhruba před čtyřmi lety přitékaly do Tesly z přepadu vody z čistírny. Nikomu se tehdy nic moc nedokázalo, přesto někteří znalci tvrdili, že je to naše chyba, že je Tesla přerybněná. Aktuálně v Tesle nemáme žádnou násadu než pár kousků karasů a tak dále. Rybník nyní slouží jako odkalovací nádrž, tudíž do Novasu pod ním teče vesměs čistá voda,“ tvrdí Holec.

Co se týká výše zmíněné přetížené čistírny odpadních vod (ČOV) ve Studeněvsi, kterou dosud užívaly obce Studeněves, Řisuty, Libovice Malíkovice, Hvězda, Tuřany a Jedomělice, i to je v jednání. „Původně jsme byli sdružení obcí JeRiMaLiTuS, část obcí ze spolku vystoupila a nyní se připravují podklady na vybudování dvou nových čističek. My jako obec Řisuty pracujeme už několik let na vybudování nové ČOV v Řisutech, kam se připojí i Malíkovice a jejich místní část Hvězda. Stále čekáme, jestli nám bude odsouhlasena dotace. Celkově čistička vyjde zhruba na 60 milionů korun,“ potvrdila starostka Řisut Jitka Ryšavá. Problém s případnou přetékající vodou z původní ČOV poté nadobro ustane.