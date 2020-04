Nové modely tuzemských škodovek si ani zákazníci na Kladensku proto hned tak nekoupí. Výroba dosud stojí a pokud se rozjede, zájemci budou zapsáni do pořadníku. Spoléhat lze jen na sklady. I v nich jsou ale zásoby omezené.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

„Pokud vládní omezení příští týden padne, na skladě máme asi šedesát škodovek. Čtyřicet z nich je nyní navíc velmi dobře cenově podpořeno v rámci výprodeje. To zákazníci jistě uvítají, když uvážíme, že od prvního dubna došlo ke zdražení nových vozidel až o pět procent,“ sdělil prodejce.

„Zbývající dvacítka aut jsou akční modely. Těch se cenové zvýhodnění netýká,“ řekl Milan Elman, vedoucí prodeje Auto Evžen Myslivec ve Slaném a Lounech.

Přestože autosalony ani autobazary od poloviny března vozy prodávat nesmějí, existují výjimky. Jedno auto díky tomu prodali ve výše zmíněném autosalonu například včera. „Jednalo se o zakázku, která byla domluvená ještě před krizí kolem koronaviru a zákazník už nemohl déle čekat, jelikož byl vázaný uzávěrkou. Vozidlo jsme předali mimo provozovnu s tím, že veškeré podepisování dokumentů proběhlo elektronicky,“ potvrdil Elman. Za celý měsíc prodali tímto způsobem maximálně do pěti aut.

Co se týká servisů vozidel, které jsou součástí autosalonů, většina již funguje bez omezení. „Když začalo platit v polovině března vládní nařízení, do konce měsíce jsme pracovali rozděleni na dvě směny. Tento týden jsme se vrátili k běžnému režimu a pouze dva naši mechanici z celkového počtu čtrnácti, zůstávají doma. Jeden na paragrafu s dítětem a další na mateřské, jelikož jeho žena je zdravotní sestra a byla povolána do práce,“ řekl Zdeněk Kolínský, vedoucí poprodejních služeb z Auto Smažík Kladno zaměřující se na automobilové značky Opel, Fiat, Jeep a Mitsubishi.

„Provádíme všechny potřebné opravy. Jelikož ale vázne výroba i doprava ze zahraničí, náhradní díly nyní chodí každý druhý den,“ dodal. Jejich autosalon se přitom řadí mezi středně velké provozovny.

Bídné časy nezažívají jen prodejci nových vozů, ale i provozovatelé autobazarů. Též neprodávají. Náhrady od státu ve výši 25 tisíc korun tyto podnikatele prý ale v žádném případě nespasí. To potvrzuje například majitel sítě kladenských autobazarů Afcars Arnošt Lorenc, který má ve městě hned čtyři prodejny.

„Mám dva zaměstnance a ti už mi utekli. Museli si narychlo najít jinou obživu. Vzhledem k tomu, že mám měsíční náklady dvě stě padesát tisíc korun, těch pár peněz od státu mě nezachrání,“ tvrdí podnikatel, jenž v oboru podniká patnáct let a jeho běžný obrat je jindy 2,5 milionu měsíčně.

Také on by rád zákazníkům vyhověl alespoň doplňkovými službami - servisem či přezutím pneu. Nikdo však nepřichází. „První týden jsme vyřizovali resty a pak už nikdo nezavolal, takže jsem bez práce,“ dodává Lorenc, jenž doufá, že po uvolnění omezení, se mu osvědčení pracovníci co nejdříve vrátí.