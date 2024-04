/FOTOGALERIE, VIDEO/ V centru Kladna pokračuje výstavba moderního ekologického bydlení. Projekt Byty Vrbenského v sousedství radnice nabídne 15 bytů a dvě komerční jednotky s balkony a zelení. Auta budou parkovat v podzemí. První bydlení má být zkolaudováno příští rok v březnu. Zájemci už se hlásí. Nejlevnější byty přesahují hranici tří milionů korun.

Kladenský deník zjišťoval u finanční expertky Terezy Kouklové ze společnosti SFG, jaká je aktuální situace na trhu a zda je skutečně zájem ze strany veřejnosti o koupi bytů v rámci tohoto projektu v centru největšího středočeského města.

Jak potvrdila expertka, vzhledem k současným cenám, mají žadatelé zájem nejčastěji o velikosti bydlení 1+KK a 2KK. Cena bytu v Kladně ve Vrbenského se v jejich nabídce pohybuje 105 tisíc korun za metr čtvereční. Za bydlení tak kupující zaplatí aktuálně okolo 3,6 milionu korun.

„Pamatuji si, jak jsem před 5 lety vstoupila na náměstí Starosty Pavla, sešla ulici a podívala se do malé proluky v ulici Dr. Vrbenského a tam byl náš budoucí pozemek. Bylo to v době, kdy jsme zažívali realitní boom a prodávaly se všechny typy nemovitostí. Dnes, když stavíme, vidím, jak se Kladno změnilo. Na trh byly uvedeny desítky nových bytových domů přímo ve městě nebo jeho blízkém okolí. Vzniknou zde stovky nových bytů, přibudou noví obyvatelé, kteří se budou stěhovat z Prahy, právě sem. Cena za metr čtvereční se za posledních pět let zvedla, stavební náklady stouply, a i my máme za sebou poměrně náročné dva roky,“ popsala Kouklová.

Podle jejích slov se tento rok dostanou úrokové sazby poprvé na příjemnější sazbu a díky tomu klienti opět začínají mít zájem o vlastní bydlení. „Pokud porovnáme nabídky v Praze a na Kladně, předpokládáme, že mladší singles a páry, které plánují rodinu, si budou vybírat právě lokace, jako je Kladno, kde bude bydlení přece jen cenově dostupnější než v hlavním městě,“ dodala.

Průměrná cena v Praze je stále okolo 150 tisíc za metr čtvereční. „Jestliže se klient rozhoduje podle ceny, rozhodně se proto dívá i po lokalitách s dobrou dopravní dostupností,“ doplnila.

„Od nového roku zaznamenáváme vyšší poptávky po bytech, které prodáváme. Klienti už na prohlídky chodí, ale stále si dávají na čas, než byt koupí. Hypotéku není jednoduché získat. Parametry, které ČNB zrušila, většina bank pro posouzení hypotečního úvěru neakceptovala. Sazby proto stále neklesly ke čtyřem procentům, což je hranice, u které si klienti kupují nemovitosti do vlastního bydlení. A dle mého se čeká na druhé čtvrtletí letošního roku, kdy už budou sazby únosné,“ míní expertka.

Co se týká projektu Byty Vrbenského, společnost SFG Real Estate Fund centrum Kladna zvolila proto, že zde mohou vznikat novostavby. „Vsadili jsme na nový architektonický prvek tam, kde věříme, že si ho lokalita zaslouží. Každý projekt má jinou cílovou skupinu. My stavíme pro klienty, kteří chtějí žít právě blízko centra. Mají docházkovou vzdálenost na autobusové nádraží. Jako jeden z mála projektů máme v centru garážové stání v podzemí. To je klíčové pro ty, kteří zde chtějí žít, a právě parkování je problém,“ sdělil za developera SFG Michal Dědek.

„Byty jsme s přihlédnutím k jádru historického centra města Kladna konfigurovali do spojení dobře využitého prostoru a efektivního designu. Chtěli jsme také cílit na okolí bytů, proto jsme se rozhodli zvelebit prostor zelení a vytvořili zahrady, které vylepší nejen vzhled, ale i kvalitu života. Bydlení jsme navrhli, aby v nich bylo rozptýleno co nejvíce světla a zároveň zůstal dostatek soukromí pro obyvatele. Z použitých materiálů jsme volili probarvené sklo a eloxovaný hliník, který svou lehkostí vyniká ve spojení s procházejícím světlem,“ přibližuje estetickou stránku architekt bytů Miroslav Ščudla.