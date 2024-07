Pro předplatitele

Kateřina Nič Husárová dnes 06:00

Po Kladně jezdí na zkoušku osm nových elektrobusů. Stejný počet jich dorazí do města ještě tento měsíc. Naostro budou do provozu uvedeny vozy už v září. Cestující se novinou budou setkávat ve zkušebním provozu po celé léto, a to nejvíce na linkách 603 a 606. Deníku to sdělil ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa.