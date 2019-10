Školáci a další strávníci ze Smečna se příští rok dočkají nové školní jídelny. Ta bude po dlouhých desítkách let součástí historické budovy Základní školy Na Kopci. Díky státní a krajské dotaci je výstavba v plném proudu a děti už nebudou muset docházet do zastaralé jídelny na opačném konci města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jak potvrdila ředitelka školy Lenka Bechyňská, práce započaly v zimě, probíhají podle harmonogramu a pracovalo se i o prázdninách. Kvůli výstavbě musejí žáci i kantoři snášet nyní jistá omezení. Ředitelka však dodává, že vidina moderní jídelny za trochu diskomfortu stojí. „Kvůli staveništi máme omezený přístup na parkoviště a školní hřiště, ale to je pochopitelné, když se buduje. Na novou jídelnu se všichni moc těšíme, takže to do jara už vydržíme,“ řekla ředitelka.