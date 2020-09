Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a táhel. Právě tato unikátní konstrukce z oceli je základní symbolikou mostu, která připomíná industriální historii Kladna. Spřažení ocele s betonem znamená spojení výhod s výhodami – progresivní inženýrské myšlení – most pro Kladno.

Jelikož má ale Kladno od září nového primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), je otázkou, zda se současné vedení města bude chtít touto cestou i nadále ubírat. Rozhodující vliv by na schvalování Pleskotova návrhu tak mohl mít například architekt Ondřej Rys (Volba pro Kladno), který se stal nově radním pro rozvoj města. Jak předeslal primátor Volf už při nástupu na radnici, jejich cílem není likvidovat práci předchůdců, pokud je ovšem dobře provedená.

„Radní pro rozvoj města Ondřej Rys dostal za úkol, aby prověřil všechny souvislosti spojené se studií. Dál na tom budeme pracovat, nic neházíme do koše,“ zdůraznil Volf. Vzhledem k tomu, že most už je ve špatném technickém stavu, ani současná radnice nemůže ztrácet čas a se stavbou klíčové lávky spojující centrum města se Sítnou, by měla začít co nevidět.

Zdroj: Martin Nič

Most, dlouhý 114 metrů, byl postavený na konci 60. let minulého století. Denně přes něj projede 20 tisíc automobilů. Jeho oblouky mají rozpětí 87 metrů. Celková šířka včetně dvoumetrové štěrbiny uprostřed činí 23,8 m. Předpokládaná cena nového mostu, včetně demolice stávajícího, se pohybuje v řádu dvou stovek milionů korun. Nová lávka by měla mít lepší zabezpečení i pro sebevrahy. Ročně jich skokem z mostu několik zemře.