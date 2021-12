Územní rozhodnutí již bylo vydáno. Během procesu povolování došlo díky požadavkům správců inženýrských sítí k několika změnám, z nichž asi ta hlavní je, že nakonec bude k dispozici 66 pozemků, čili bude o jeden méně, než se původně plánovalo. Pozemky budou nabídnuty k prodeji formou aukce až po stanovení časového harmonogramu stavby stran dodavatelů.

Na doporučení právníků proběhne prodej prostřednictvím elektronické aukce. Vyvolávací cena za metr čtvereční pozemku byla po dlouhém zvažování stanovena na 4500 korun. Aktuálně je k prodeji 66 parcel o rozlohách od 800 do 1100 metrů čtverečních.

Do některých částí zasahují ochranná pásma inženýrských sítí, tyto části bude město prodávat o dva tisíce korun za metr čtvereční levněji. Radnice předpokládá, že prodejem pozemků utrží okolo dvou set milionů korun, přičemž zasíťování vyjde zhruba na sto milionů korun.

Slaný předchozí rezervace neprovádí, přesto se už zájemci poptávají a zájem je viditelně velký. „Ještě musíme připravit podmínky toho, kdo všechno se může hlásit do aukce,“ uvedl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Podle něj ale zřejmě nebudou zvýhodněni místní obyvatelé, protože by šlo o benefit jen pro určitou skupinu, zatímco když město získá nabídkou více zájemcům s nejvyšší možnou cenou, bude to benefit pro všechny obyvatele. Radnice chce dále rozdělit prodej na několik etap. Využívá už software pro aukce městských bytů, počítá, že jej využije i pro prodej pozemků.