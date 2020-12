Omezení spojená s koronavirovou krizí zasáhnou také silvestrovské radovánky. Většina radnic na Kladensku už se rozloučila s myšlenkou na novoroční ohňostroje nebo náhradní videomappingy. Pouze Smečno to nevzdalo.

Ohňostroj ve Slaném 2020 | Video: Jiří Skála

Přestože to až do poslední chvíle vypadalo, že v Kladně radnice světelnou podívanou nad městem nabídne, dopadlo to jinak. „Ohňostroj jsme nakonec po důkladném zvážení kvůli pandemické situaci zrušili,“ potvrdila mluvčí největšího středočeského města Lenka Růžková.