Stavbu na silnici I/61 provádělo Ředitelství silnic a dálnic Praha (ŘSD). Zakázka na nový most byla vysoutěžena za 26 milionů bez DPH. Lávka je založena na pilotech s nosnou železobetonovou konstrukcí.

„Jsme rádi, že se stavba nového mostu dokončila a dokonce dříve, než bylo původně plánováno. Most do Kročehlav je na hlavní trase na Prahu a pro Kladno je to významná strategická dopravní tepna. Pro nás všechny je naprosto zásadní jezdit po bezpečných komunikacích a vědět, že most vydrží,“ říká primátor města Kladna Dan Jiránek.

„Most spravuje ŘSD, které řeší i vše potřebné ohledně stavby. Magistrát s koordinací dopravních staveb a rekonstrukcí samozřejmě pomáhá, mimo jiné se snažíme zvýšit informovanost občanů,“ říká radní pro rozvoj a územní plánování města Kladna Lukáš Hanes.