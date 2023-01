Kladenská radnice pro opakovaně vytýkané vady v dokumentu odmítla referendum vyhlásit, členové iniciativy se proto obrátili na soud. A ten rozhodl, že se referendum uskuteční, a to v době prezidentských voleb. Vedení kladenské radnice sice podalo kasační stížnost kvůli tomu, že by o věcech samosprávy rádo rozhodovalo samo, nicméně i tak referendum proběhne.

„Výsledky referenda budou pro vedení města závazné, změny lze dosáhnout jedině dalším referendem. Je to možnost, jak opravdu přímo ovlivnit rozhodování zastupitelstva tím nejdemokratičtějším způsobem,“ vyzvala občany k hlasování v referendu Anna Gamanová (Opravíme Kladno za STAN), jedna z organizátorek petice a zastupitelka.

Problém v šedé zóně?

Iniciativa dlouhodobě argumentuje tím, že její snahou je úplné ukončení hazardu ve městě kvůli jeho spojení se zvýšenou kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Vedení radnice oponuje, že tato tvrzení nejsou podložena reálnými čísly a úplný zákaz hazardu by problém jen odsunul do šedé zóny.

Co by následovalo po případném plošném zákazu hazardu v Kladně? Ztráty stovek milionů korun v příštích letech. Loni byl příjem města z daně z hazardních her přes 107 milionů korun. Problémy i trestná činnost by se přitom podle vedení města pouze prohloubily.

„Namísto nynějších přísně regulovaných provozoven by se po městě se vší pravděpodobností začaly objevovat herny nelegální s absolutně nulovou kontrolou. Hráči budou hrát dál, buď v tajných klubech, nebo jednoduše přes internet, případně v obcích pár kilometrů za Kladnem, kam nesmyslně odtečou stovky milionů korun z našeho rozpočtu,“ poznamenal mluvčí radnice Vít Heral. Podle jeho slov je k naplnění tohoto scénáře řada příkladů, opakující se příběhy z měst, kde k plošném zákazu kamenných heren a kasin došlo, například v Brně.

Ze sto třiceti na tucet

Zákon o hazardních hrách platný od roku 2017 reguluje celé odvětví, jde o nejpřísnější sadu opatření v Česku. Město Kladno vyhláškou výrazně omezilo počet míst, kde lze hrát, z více než 130 na pouhých 12.

„Podle statistik je zřejmé, že provoz heren a kasin neohrožuje bezpečnost v jejich okolí, kde je nulitní počet přestupků či skutků. Třikrát více jich je spojeno například s provozem diskotéky,“ dodal mluvčí kladenské radnice.