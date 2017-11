O osudu Poldi by mělo být jasno začátkem prosince

Kladno - Kladenská huť Poldi dostala od krajského soudu další lhůtu, pro splnění reorganizace. Podle zprávy insolvenčního správce ovšem společnost nepostupuje podle schváleného plánu. S největší pravděpodobností tak jde už definitivně o poslední šanci před vyhlášením konkurzu, pro které jsou už nyní podle dostupných informací splněny zákonné podmínky. Klíčovým datem má být 11. prosinec. Až ten ukáže, jestli se společnost konkurzu skutečně vyhne či nikoli.

Peníze za loňský květen měly být zaměstnancům vyplaceny koncem července, poldováci si ovšem ještě teď, tedy po více než třech měsících, o svých výplatách mohou nechat zatím jen nechat zdát. Alespoň tedy do chvíle, než se vyřeší situace kolem prodeje společnosti. Ta se ovšem nebývale vleče. „Naposledy byly vyplaceny mzdy za letošní květen, přičemž nám dluží také za loňský květen a také mzdy od letošního června,“ řekl Kladenskému deníku bývalý personální ředitel Antonín Čimera, který ve společnosti 31. října ukončil pracovní poměr.

„Dostali jsme výpovědi, protože jsme měli být převedeni na jinou firmu. Ovšem jak se stále odprodej protahuje, tak k tomu nedošlo. Mohli jsme nakonec tedy zůstat, jenže já jsem se rozhodl odejít. Společně se mnou sice pár jednotlivců ke konci měsíce odešlo, nicméně nejedná se o nějaký masový odchod. Většina lidí stále čeká, jak celá věc dopadne,“ popisuje dění Antonín Čimera.





Přestože výroba v Poldovce relativně dlouho stojí, společnost nadále zaměstnává kolem půl druhé stovky lidí.

„Stále je ve společnosti vedeno kolem sto padesáti zaměstnanců. Momentálně se čeká na to, jak dopadne další soud. Nyní mají stávající majitel a nový zájemce poslední šanci, aby se nějakým způsobem dohodli,“ říká Antonín Čimera, podle kterého probíhají jednání stále s tím samým investorem, se kterým společnost jednala už v červenci.

Tehdy měl být výsledek známý do týdne, avšak nestalo se tak. Nyní mají obě strany na to, aby se dohodly, necelý měsíc. Kdo konkrétně by měl být zmiňovaným investorem, stále není jasné. V každém případě se jedná o významného hráče na světovém metalurgickém trhu, tedy společnost s dlouholetou tradicí v kovovýrobě. Jedno ale jisté je - výsledkem jednání by měla být úvěrová smlouva, díky které by společnost Poldi zhruba do týdne dostala finanční injekci na splacení všech dluhů podle reorganizačního plánu.

„Doufám že, i kdyby celá věc dospěla až do konkurzu, tak současný majitel od insolvenčního správce společnost koupí, a tak by se huť dál provozovala. Věřím, že by se i v tomto případě mohl provoz na jaře opět rozjet,“ dodal bývalý personální ředitel Antonín Čimera. Investice do obnovení provozu jsou ale mnohem vyšší, než se předpokládalo.