Starosta Tuchlovic Jaroslav Pošta potvrdil, že dětí v obci je hodně a tuchlovické vedení se jim snaží věnovat maximální pozornost. „Minulý týden jsme zkolaudovali nový pavilon základní školy, kam půjdou školáci poprvé v září. Nyní nás čeká ve stejném areálu výstavba mateřské školy. Výběrové řízení je ukončené a už máme vybraného i zhotovitele, který podal nejnižší nabídku. Bude jím stejná firma, která dělala školu. Se stavbou začneme v polovině července,“ shrnul Pošta.

Celkově vyjde stavba na 89 milionů korun, přičemž valnou část pokryje dotace. „Ve školce, kde se navýší kapacita o šestapadesát míst, přibude nová kuchyně s jídelnou, která bude sloužit pouze pro školku. Ostatní strávníci, například důchodci, chodí na obědy do základní školy. Do doby ukončení stavby budou jídelnu využívat i děti z mateřinky,“ sdělil starosta.

V současné době stojí v areálu tři pavilony. „Prostřední, již nevyhovující zbouráme a místo toho vystavíme zcela nový. Nově vystavené budou i spojovací chodby, které dnes neodpovídají klimatickým podmínkám. Děti tudy budou přecházet do nové jídelny. Současné elektrické topení nahradí centrální plynové vytápění. Školka bude hotová za dva roky,“ dodal tuchlovický starosta.

Stavět se bude i v Buštěhradu. Místní školka již nestačí současným potřebám. Město se rozrůstá. Před dvaceti lety zde bylo trvale hlášeno kolem 2300 obyvatel, nyní zhruba o 1200 více. Po letošním zápisu mateřinka musela dokonce dvacet dětí odmítnout. Proto zde přistaví školce další patro.

Kolem budovy už stojí lešení a práce jsou v plném proudu. „Práce začaly v květnu a potrvají přibližně rok. Zadní křídlo objektu v Hřebečské ulici bude zvýšeno o patro. Kromě této budovy má školka jednu třídu i v prostorách základní školy v Tyršově ulici. Současná celková kapacita mateřinky je pět tříd, do kterých dochází na 130 dětí,“ shrnula starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková. Přístavba bude stát bezmála 15 milionů korun a část nákladů pokryje z evropská dotace.

Výhledově – zhruba do pěti let – by školku rádi rozšířili i v Libušíně. A podobný záměr se již delší čas řeší v Pcherách. „Máme i vytipovaný pozemek za základní školou. Vše ale záleží na jeho majiteli a stále je to orná půda. Vše by se odvíjelo i od změny územního plánu, která nastane za dva roky až tři roky. Připravíme proto i projekt pro případ, kdyby nám tento záměr nevyšel a museli bychom kapacitu navýšit ve stávající mateřské škole například půdní vestavbou,“ popsala situaci starostka Pcher Kateřina Mahovská.