Bílichov

Po roční pauze by rádi uspořádali tradiční masopust i s koňským povozem a hudbou v sobotu 19. února od 14 hodin. Jak potvrdil starosta Bílichova Bohuslav Ježek, průvod vyrazí na cestu obcí od jezdeckého centra a vyvrcholí na návsi, kde bude zastřelen medvěd. „Pokud to aktuální covidová opatření dovolí, rádi bychom se následně sešli i při masopustním veselí na návsi, kde máme domluvené stánkaře, a případně se při nepřízni počasí přesunuli do kulturního domu,“ potvrdil starosta. S koňským povozem by Bílichovští rádi navštívili i okolní obce. „Ale jestli se do vyjížďky po okolí vůbec pustíme, je zatím nejisté,“ dodal Ježek.