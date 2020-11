V některých místech ve vesnici je stále historická dlažba z kočičích hlav. „Dům se nám otřásá, praská omítka,“ potvrzuje místní obyvatel Jan Ehrler, „když jedou kamiony proti sobě, nemají se v kopci vzájemně kde vyhnout. Dlažební kostky i krajnice jsou místy vymleté.“

„Slibovala jsem občanům, ať vydrží, než se dokončí obchvat Slaného. Jenže obchvat je hotový a my se náklaďáků nezbavili. Pochopím, že tudy jezdí vozy s cukrovou řepou, když je řepná kampaň, ale jinak je to neúnosné,“ stěžuje si starostka Jeřábková. jedou kamiony proti sobě, nemají se jeden druhému v kopci kde vyhnout. Dlažební kostky i krajnice, jsou místy vymleté,“ dodává.

Od otevření obchvatu navíc silně stoupl provoz kamionů. „Dříve tudy projel kamion jednou za čas, ale teď není čtvrthodina, aby Hobšovicemi neprojela auta, která vozí suť, kamení, písek, zeminu a další materiály. Jsou to kamiony, co mají běžně přes dvacet tun,“ říká o svých zkušenostech Jan Ehrler, který se do vesničky u Slaného přestěhoval s rodinou z hlavního města. Za klidem. Přes místní mostek přitom smějí projíždět auta nejvýš do 20 tun hmotnosti, výjimečně jediné vozidlo do 52 tun.

Kladenský deník na místě oslovil řidiče projíždějících kamionů. Shodně argumentovali tím, že je do Hobšovic dovedla navigace. Je otázkou, zda je mají aktuální a správně nastavené. Každopádně ale elektronické vedení trasy není nadřazeno dopravnímu značení na silnici.

Protože jde o krajskou silnici, starostka Hobšovic se už na začátku října obrátila na příslušné úředníky Středočeského kraje a společně hledali cestu k řešení. „Byli ke mně vstřícní a hned se naším problémem začali zabývat. Informovali mě, že problematiku budou řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic, žádají o dopravní omezení, ve kterém bude zapracováno omezení hmotnosti na pět tun pro tranzit na silnicích III. třídy vedoucí přes obce Hobšovice, Luníkov a Vítov,“ potvrzuje starostka.

Na odbočce ze slánského obchvatu ve směru do Hobšovic aktuálně sice už jedna zákazová značka omezující průjezd vozidel nad 3,5 tuny je, řidiči náklaďáků ji však ignorují.

„Podle mě je zapotřebí přidat hlavně návěsti před Slaným a ve směru od Velvar. Když zjistí řidič až na odbočce, že do vsi nesmí, nemá kamion šanci zareagovat a nemůže couvat, aby neohrozil další řidiče,“ míní Ehrler, který je přesvědčen o tom, že stav komplikuje i zavřený most ve Zlonicích. „Řidiči volí objízdné trasy a končí u nás. Snad se to po dokončení zlonického mostu změní,“ doufá Ehrler.

Na nedodržování předpisů v Hobšovicích se zaměřují i policisté, nemohou být ale na místě čtyřiadvacet hodin denně. Navíc jak některý z řidičů dostane pokutu, varuje ostatní. „Je to problém, protože řidiči si dají zprávu vysílačkou a v tu chvíli už žádný náklaďák nepřijede. Jsme ale rádi i za preventivní zásah,“ říká starostka Jeřábková.

Shodné problémy řeší také v sousední Černuci, kam míří kamiony nejen od Hobšovic. Starostka obce Radka Klímová potvrzuje, že jde zejména o červené vozy značky Mercedes. „Pravděpodobně jde o jednu firmu, která jezdí do místní pískovny. Už jsem to v minulém týdnu řešila s jejím majitelem. Na můj podnět okamžitě kontaktoval společnost, které červené vozy patří, aby došlo k nápravě a kamiony jezdily pouze po povolené trase,“ dodává starostka, která se s žádostí o pomoc hodlá obrátit na kolečské strážníky, kteří se v oblasti zaměřují na měření rychlosti a nešvary v dopravě.