/FOTOGALERIE/ Výstava prací mladých architektů byla ve středu v podvečer zahájena vernisáží v kladenském Kině Sokol. Letos studenti v rámci 5. ročníku architektonické soutěže O cenu architekta Antonína Raymonda řešili, jak zvelebit blok kročehlavského sídliště „Okrsek 4“ u bytového domu s bezbariérovými byty Meta mezi ulicemi Litevská, Hřebečská, Jerevanská a V Bažantnici.

Objevitelka slavného architekta zahájila v Kině Sokol výstavu studentských prací. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Studentskou architektonickou soutěž Antonína Raymonda, která se koná každé dva roky, jsme založili v roce 2011 s cílem obohatit plány města o odvážné, neotřelé a inspirativní studentské nápady. Mladí lidé tak pomáhají vytvářet a zlepšovat prostředí na Kladně, a tím i život všech obyvatel. Je skvělé, že to funguje a že se každý rok do soutěže hlásí zhruba desítka talentovaných architektů. Zadání by mohlo odradit i profesionální architekty, je skutečně složité. Prostor sídliště je zahuštěný a důležitá je reflexe toho, kdo na sídlišti bydlí, čehož se studenti zhostili dobře,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek.