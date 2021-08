Anenskou pouť ve Smečně si užily v sobotu stovky návštěvníků. Centrum města přilákalo na atrakce, střelnice, laskominy i stánky s oblečením.

Anenská pouť pokračuje i v neděli, zahraje Lounská 13. | Foto: Jiří Skála

Vzhledem k tomu, že od nedělního rána vytrvale prší, na kolotoče to zrovna není, přesto si zájemci mohou i první srpnový den prohlédnout v sále zámku výstavu na téma Domy, jejich historie a obyvatelé, která je přístupná od 10 do 17 hodin. Od 10 do 11.30 a od 12.30 do 15 hodin mohou zájemci též navštívit zámeckou kapli a vystoupat do věže či si zakoupit výrobky klientů a seniorů ze smečenského Domova Pod lipami.