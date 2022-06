Úředníci, památkáři i vedení obce jen bezradně krčí rameny a objekt tak patrně skončí v propadlišti dějin. Vzhledem k tomu, že státem chráněný majetek přešel už před lety do soukromých rukou a vystřídal za poslední roky okolo deseti majitelů, nenajde se už asi nikdo, kdo by mohl stavbu zachovat. Navíc ze špýcharu před třemi lety zmizely cenné trámy, které držely stavbu pohromadě.

Jak zjistil Kladenský deník, poslední majitelka sýpky nedávno zemřela a jelikož sama měla bydliště na obecním úřadě ve východních Čechách, nebyl ani předpoklad, že by se do záchrany objektu mohla pustit. Podle oslovených úředníků byla jen dalším bílým koněm, na kterého byl majetek přepsán.

„S majitelkou, která má povinnost se o objekt starat, jsme se pokoušeli my i památkáři ze slánského úřadu opakovaně spojit. V zimě jsem zjistil, že majitelka sýpky zemřela. Nyní ještě probíhá dědické řízení, ale zatím není ani známo, jestli jsou vůbec nějací potenciální dědici. Jelikož je navíc objekt zatížený mnoha exekucemi a nepatří k němu ani pozemky pod sýpkou, není nikdo, kdo by opravu zafinancoval. Kdybychom se do záchrany sýpky jako stát potažmo úřad pustili a investovali desítky milionů korun, nikdo už by nám vynaložené prostředky nevrátil. V první řadě by objekt prodal exekutor, uspokojil věřitele a my už bychom neměli co vymáhat. Veřejné prostředky bychom tak vynaložili na to, že někomu opravíme nemovitost a peníze by šly zkrátka jinam,“ vysvětlil úskalí Jan Bernášek ze Stavebního úřadu ve Velvarech.

Podle jeho slov by pomohla změna legislativy, aby stát, který památku zafinancuje a zachrání, měl jako první nárok na vyplacení vynaložených peněz.

O památku se musí starat

Jeho slova potvrzuje i Jiří Mrázek z Národního památkového ústavu. „Spoustu památek mají v rukou soukromí vlastníci, to je běžné. To, že se o památky nestarají, normální není. Bohužel se nedodržují zákony, těžko se vymáhají a na to doplácíme všichni. Jako stát jsme v tom naprosto bezbranní a nedokážeme udělat vůbec nic,“ dodal Jiří Mrázek.

Zkáza jedinečné stavby rmoutí nejen památkáře, ale i starostku sousední obce Hospozín Ivetu Hasalovou. „Jako obec nemáme právo se stavbou nakládat a máme s tím akorát potíže, protože nám každou chvíli někdo volá, že je třeba místo zabezpečit. Naposledy se propadl kus střechy. Pomalu každý měsíc tam dáváme pásky a kůly, které ale zase někdo odstraní. Mrzí mě, že se to nechalo dojít až do takového stádia,“ potvrzuje starostka.

„Před časem to už vypadalo, že se bude stavba opravovat, jelikož u sýpky někdo zatloukl okna, ale následně se ukázalo, že to byla jen kamufláž, aby dovnitř nebylo vidět a někdo mohl nepozorovaně vyřezat a odvézt cenné trámy a kovové prvky,“ připomněla. Případem se zabývala i policie, ale viník nebyl nikdy dopaden.

Zázraky se ale někdy dějí a například v nedalekých Břešťanech se povedlo historickou sýpku před definitivní zkázou zachránit. Stejně jako u té v Hospozínku zde už chyběly cenné historické trámy, ale nový majitel se před časem do oprav pustil, udělal novou vazbu a dokonce i střechu. „Stavba je tedy alespoň zajištěná, přestože je vidět, že ani tam se už delší dobu nic nového neděje," potvrzuje starosta Zlonic Zdeněk Imbr.