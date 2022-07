V běhu na 5,5 kilometru v závodu Halda 2022 zvítězil v kategorii A mužů do 39 let Martin Růžička (2002) z tuchlovického klubu s časem 0:20:07 hodin. V kategorii B mužů do 49 let je letošním vítězem František Dočekal (1975) z Maratón klubu Kladno s časem 0:21:10hodin. V kategorii C muži do 59 let byl letos nejrychlejší Drahomír Koudelka (1971) z klubu Meixner s časem 0:24:01 hodin. V kategorii D muži do 69 let je vítězem Josef Poduška (1962) z A. C. Tepo Kladno s časem 0:22:25 hodin. V kategorii E muži nad 70 let byl jediným účastníkem Jan Merunka (1940) z Maratón klubu Kladno. Doběhl s časem 1:04:45 hodin.