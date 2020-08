OBRAZEM: Cesta do pravěku a Léto s kovbojem

/FOTOGALERIE/ Čtyřiadvacet kluků a holek ve věku od pěti do patnácti let společně s pěti praktikanty, několika dobrovolníky a pod dozorem hlavní vedoucí Markéty Králové, si až do neděle užívají letní stanový tábor na Tvrzi v Libušíně. Letos je s mezinárodní účastí. Nechybí táborníci z Itálie, Anglie a dorazil i zástupce z Indie.

Letní tábor na Tvrzi v Libušíně. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová a ZŠ a MŠ Jiráskova, Švermov