OBRAZEM: Bitka na balkoně věžáku. Do Kladna se vrátili špióni z Moskvy

Na balkoně v druhém rozdělovském věžáku se strhla bitka. Muž v plynové masce napadl svého protivníka. Krev ale tentokrát netekla. A jestli, tak jen ta filmová. Do Rozdělova se totiž po více než měsíci vrátili filmaři, aby zde v jednom z bytů natočili další scény do zahraničního špionážního dramatu Operations Totems ze 60. let minulého století. Děj filmu se odehrává v Paříži, Berlíně i Moskvě.

Do Kladna se vrátili špióni z Moskvy. Natáčejí se zde další scény dramatu Operations Totems. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

„Koncem roku roku by se mohla stříhat první série a v příštím už by mohli snímek vidět první diváci. Dokonce se uvažuje o pokračování. Kromě Kladna, kde jsme potřetí a točit budeme i v pátek v noci, natáčíme po celé republice. Kladenský exteriér je ojedinělý architekturou, co se týká zdejších unikátních věžáků, které ve snímku mají připomínat Moskvu,“ potvrdil David Jánský z produkce Okko a dodal, že velké poděkování náleží vedení města, které jim filmování v městských domech umožnilo. OBRAZEM: Špionáž v Kladně! Filmaři tu opět natáčí, tentokrát francouzský seriál Přečíst článek › Šestice cihlových rozdělovských věžáků, které jsou nemovitou kulturní památkou, vznikaly v 50. letech minulého století. Filmové produkce věžáky vyhledávají poměrně často, například zde vznikaly i scény do koprodukčního filmu Child 44, který byl natočen před šesti lety. Zázemí pro kamiony, karavany a další techniku má štáb u fotbalového stadionu v ulici Fr. Kloze. Kromě Kladna vznikají některé scény i v hlavním městě a na dalších místech republiky.