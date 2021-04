A je nač se dívat i ochutnávat. Přestože je zatím ještě sortiment omezený, od středy už by mohla vláda rozhodnout jinak. Kromě jarních květinek si zákazníci ve Slaném dopřáli originální maďarské uzeniny, sýry a stejně tak český maxitrdelník dle rodinné receptury manželů Marie a Václava Novotných z Kladna, který zde prodával jejich syn. Rodiče svoji pečenou vyhlášenou sladkou pochoutku pro změnu nabízí na odpočívadle u Lidic, kde rovněž nechybí uzenářský stánek.

A farmáři, kteří přijedou v pátek 23. dubna do Kladna, mají rezervovanou plochu před obchodním domem v Kročehlavech. „Zdravíme všechny a oznamujeme, že po velkém úspěchu v loňském roce budeme pořádat Trhy u obchodního centra Oáza Kladno, a to vždy v pátek. Prodávat se bude od 8 do 16 hodin,“ vzkazuje pořadatel trhů Stanislav Koukolíček, který na Kladensku organizuje trhy už deset let.

„Pokud vláda rozhodne a povolí rozšířit sortiment už tento týden, zákazníci se budou moci těšit i na kávu. Nicméně v pátek dorazí do Kladna také maďarské uzeniny, sýry, zelenina, pečivo, maxitrdelník, koření a další produkty,“ uzavřel Koukolíček.