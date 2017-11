OBRAZEM: Hobšovický rybník vydal opět metráky ryb

Hobšovice - To jsou hovada! To nejsou ryby! Vykřikuje udiveně žena na hrázi rybníka v Hobšovicích, kde se první kapitální kousky ryb, které chlapi vylovili, mrskají v kádích.

Za slunečného ač velmi chladného a větrného počasí přicházejí dopoledne desítky místních a přespolních, aby si nenechali ujít výlov soukromého rybníka. Rodina Františka Volgnera v Hobšovicích ho získala po Sametové revoluci v restituci. Přestože rybník byl vybudován na pozemcích rodiny až za socialismu, Volgnerovi o něj nyní pečují jako správní hospodáři.



V sobotu dopoledne už je veškerá voda tatam a bahno kam se podíváš. Dětem to přirozeně vůbec nevadí a obdivují počínání zablácených umáčených chlapů se sítěmi a podběráky. Dospělí stojící na hrázi by s nimi asi neměnili, přesto se na jejich práci pěkně dívá. Chlapi z vody tahají další kusance: kapry, candáty, tolstolobiky, amury, líny, okouny i plevelné ryby a další auto je přiváží k prodejnímu pultu, kde už se tvoří první fronty. Kdo má zájem, kupuje hned, jiní nakoupí až příště na sádkách. Rybník má deset hektarů, včetně hrází, přičemž jeho maximální hloubka je okolo pěti metrů.

Každoročně vydá i dvakrát metráky ryb. Před několika lety byl rybník renovován, na což se podařilo získat získat dotace. Kromě ryb zde žije i vodní ptactvo a vše co zkrátka k rybníku patří.



„Dnes všechny ryby slovíme a co neprodáme, půjde na sádky. Rybník musíme vyčistit, to znamená, že ho zbavíme trávy, necháme vymrznout a také ho vyvápníme kvůli desinfekci a zhruba na konci února začneme znovu napouštět. Na jaře do něj dáme novou násadu ryb. Pár velkých šestikilových kaprů se do nádrže vrátí. Sobotní vylovené ryby odvezeme na sádky do Nižboru, a ty následně skončí na štědrovečerním stole,“ dodal František Volgner, jejichž rod hospodaří v oblasti odedávna.