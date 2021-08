Proč se ve slánském rybníku Novas ztrácí neustále voda? Na to hledají v těchto dnech odpověď hydrogeologové, kteří sondují v zemi a odebírají vzorky zeminy a zjišťují stav hráze. Rybník slouží svému účelu od 50. let minulé století, přičemž generální oprava hráze byla provedena právě před padesáti lety. Kde je problém, odhaluje v těchto dnech na březích rybníka specializovaná firma.

Hydrogeologové zkoumají, proč se ve slánském rybníku ztrácí voda. | Foto: Radek Vondráček

„Právě probíhající vrty do hráze Novasu, hloubka 6-10 m, by jako jedna z metod zadané analýzy aktuálního stavu této vodní nádrže měly ukázat, jak na tom hráz rybníka skutečně je. Celkové výsledky by mohly být k dispozici na konci listopadu,“ potvrdil místostarosta Slaného Radek Vondráček (ANO). Za průzkum zaplatí město několik set tisíc korun.