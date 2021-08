Sehnat zde lze nejen veterány a náhradní díly na ně, ale i spoustu dalšího nabízeného army zboží, knih, porcelánu, oblečení, včetně starožitností či veteše.

Hlavním pořadatelem burzy je více než dvě desítky let Václav Slovák z Kladna, kterému vydatně s organizací jednoho z největších setkání v republice vydatně pomáhají pravidelně třikrát do roka rodinní příslušníci.

Nachystat letištní plochu pro stovky vozidel, karavanů, stanů i prodejních stánků v šesti lidech chce pečlivou přípravu. Hektary travou porostlé louky musí pokaždé někdo posekat a vzhledem k letošnímu deštivému počasí, se trávě více než dařilo.

„Dá to hodně práce, trávu na daný termín dostatečně zkrátit, ale naštěstí nám to zajišťuje místní sedlák. Pochopitelně za to musíme zaplatit, ale sami bychom to nezvládli. Jinak by na letiště auta nemohla. Stejně jako jindy jsme závislí i na počasí. V pátek, když začali najíždět první účastníci, se místem prohnaly dvě velké průtrže mračen. Měli jsme obavy, když se najednou rozbahnil terén, ale do soboty se voda vsákla a vše proběhlo bez komplikací,“ řekl pořadatel Václav Slovák.

S rodinou pořádá burzy ve Velké Dobré třikrát do roka. Nebýt společného nadšení a vytrvalosti, akce už by patrně dávno zanikly. „Srpnová aukce patří oproti jarní pokaždé k těm slabším, je zde více nakupujících, než prodávajících, ale s tím se počítá, lidé jsou ještě na dovolených. Ani tak si nemůžeme na návštěvnost stěžovat. Jsme rádi, že po všech lockdownech ji můžeme vůbec pořádat. Letošní ani loňská dubnová burza, které mají nejpočetnější účast, se kvůli covidu vůbec nekonaly," dodal syn pořadatele Jiří Slovák.

Byly doby, kdy Slovákovi setkání svolávali pouze na jaře a na podzim, ale protože nejde jen o kšeft, ale také o přátelské setkání, známí a kamarádi se tu vždy rádi potkají. Chlapi si proto před časem sami vyžádali, aby přibyla i srpnová část. Podzimní setkání se na stejném místě uskuteční následně 2. října.