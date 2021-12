První nehodu, kdy už výrazně přimrzalo, řešili policisté v pátek 3. prosince v noci v Hrdlívě. Zde se srazila dvě auta. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové, narazilo jedoucí vozidlo do jiného zaparkovaného. „Nikdo nebyl zraněn a provedená dechová zkouška u řidiče byla v pořádku s negativním výsledkem," potvrdila policistka.

Bez zranění a přítomnosti alkoholu byla i první sobotní nehoda, která se stala u hřbitova v Hobšovicích okolo 7. hodiny ranní. Také zde se srazila dvě osobní vozidla.

Sněžení komplikuje dopravu ve středních Čechách, problémy hlásí i Praha

Další karambol se odehrál okolo půl deváté ve Studeněvsi. Devatenáctiletá řidička z Hvězdy, která vlastní řidičské oprávnění teprve půl roku, se cestou do zaměstnání polekala odbočující dodávky, která jí vytvořila nečekanou bariéru v cestě. Zabrzdila, dostala smyk, nabourala do lampy veřejného osvětlení a následně do podezdívky oplocení u jednoho z rodinných domů. Ani tato řidička se nezranila a stejně tak byla nehoda bez přítomnosti alkoholu.

Čtvrtá nehoda na Kladensku se stala po 9. hodině, kde se srazila dvě osobní auta u Svárova. Na pomoc přijeli i hasiči, aby zajistili únik provozních kapalin. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn. Následky nehody, kterou si převzali policisté, budou odstraněny nejdříve po poledni.

V půl jedenácté se srazila další dvě auta na silnici 118 u Velké Dobré. I zde se nehoda obešla bez zranění.