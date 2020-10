Orouškované volby, jaké nikdo z nás dosud nezažil, začaly v pátek 2. října na Kladensku a Slánsku úderem 14. hodiny. Bez ohledu na covid, vyrazily už krátce před otevřením volebních místností desítky natěšených voličů na místa příslušná jejich bydlišti.

Krajské a senátní volby na Kladensku 2020. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Počasí bylo totiž mimořádně krásné a slunečné, a to je pokaždé pro volby polovina úspěchu. Ačkoli krajské volby nepatří k těm s nejvyšší účastí, v Kladně a Slaném nic nenasvědčovalo tomu, že by lidí mířilo k volbám výrazně méně. Do škol a dalších místností proudili mladí lidé, manželské páry, maminky s kočárky, dříve narození i jejich čtyřnozí kamarádi.