/FOTOGALERIE/ V pořadí již šestnáctou zastávkou je pro legionářský vlak při jeho putování po České republice město Slaný. Veřejnost tak může na místní železniční zastávce nahlédnout do celkem čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon (vojenský vlak).

Z přivítání Legiovlaku ve Slaném. | Foto: Jiří Skála

„Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií,“ uvedli organizátoři. Legiovlak je veřejnosti přístupný zdarma, a to od 15. do 20. září. Ve všední dny bude otevřen od 8 do 18 hodin a o víkendu pak mohou vlak lidé navštívit od 9 do 19 hodin.