„Rád bych majitelům stromu osobně poděkoval. Letošní Vánoce, tak jako bohužel skoro celý rok, budou jiné. Kvůli opatřením nebudeme mít moc prostoru, jak adventní čas společně oslavit. O to více jsme si dali záležet na výběru vánočního stromu, který bude symbolem našich Kladenských Vánoc, ať už budou platit jakákoliv omezení. Majestátní stříbrný smrk manželů Součkových je skutečně krásným a důstojným symbolem,“ poděkoval za vánoční dar kladenský primátor Milan Volf.

Po čtyřicet let dělal stříbrný smrk manželům Součkovým radost, loučení proto nebude jednoduché. „To víte, že je nám pokácení stromu líto. Rostl na rozhraní třech zahrad, pro svou mohutnost byl ale už nebezpečný. Za větru by mohl spadnout sousedům na dům. Příští rok bychom smrk tak stejně museli pokácet. Takto dá alespoň ještě v adventní čas radost všem Kladeňákům,“ říká třiasedmdesátiletá Yvetta Součková.

Po stříbrném smrčku jako okrase na zahradě vždy se svým manželem Josefem toužila. Malý stromek jim daroval Josefův švagr Václav v 70. letech. Yvetta tehdy pracovala v Dubí v obchodě s oděvy, Josef jako řidič nákladního auta. Smrk poskytl na zahradě rodinného domku příjemný stín a hrávaly si pod ním dcery Součkových, Iveta a Radka, které jsou dnes již dospělé a mají vlastní děti.

„Strom je první, co ráno z okna vidíme. Často na něm hnízdily hrdličky. Určitě se na něj půjdeme podívat, až bude v Kladně před radnicí svítit. Ráda bych si také z něj nechala kus dřeva na památku,“ podotkla Yvetta Součková.

Vánoční strom čeká na ozdoby

Vyzvednutí smrku ze zahrady provedla odborná firma za pomoci jeřábu v pondělí 16. listopadu. Než bude připraven na slavnostní rozsvícení, čeká ho ještě zdobení.

„Vánoční strom splněných přání rozsvítíme 28. listopadu v 18 hodin. I přes pandemická opatření bude Pohádkový vánoční strom splněných přání ozdoben přáníčky dětí z dětských domovů a zájemci si je mohou přijít sami strhnout a splnit dětem s dětských domovů v Kladně a okolí jejich vánoční přání. Alespoň o tuto tradici nechceme Kladeňáky ochudit ani letos,“ uvedl primátor Volf.

Zájemci si budu moci za asistence pracovníků magistrátu strhávat, jako každý rok, přáníčka v sobotu 28. listopadu od 18 hodin do minimálně 20 hodin (podle aktuálních opatření a případného času omezení vycházení).

„Abychom mohli alespoň tuto tradici ponechat, prosíme všechny zájemce o přáníčka, aby dodržovali veškerá vládní opatření. Ostatní prosíme, aby se na Pohádkový vánoční strom splněných přání přišli podívat, pokud možno mimo tuto dobu. Sobotní rozsvícení stromu budete mít možnost sledovat i na facebokovém profilu města,“ sdělil k omezením kladenský primátor.

Výprava do kouzelného světa za skříní

Společně s vánočním stromem splněných přání otevře své brány i Pohádková kouzelná zahrada u Kladenského zámku, kde bude na děti čekat cesta za dobrodružstvím. Pokud se děti vydají do kouzelného světa za skříní, můžou získat i malou odměnu. Stačí, když si na procházku vezmou tužku a u vchodu do zahrady si vezmou knížku s úkoly. Když se jim povede všechny splnit, bude na ně čekat odměna v den úředních hodin v Městském informačním centru. Zahrada Kladenského zámku je v adventní čas otevřena každý den od 8 do 21 hodin.